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Украина может мобилизовать преступников
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:44

Украина может мобилизовать преступников

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в тюрьмах, согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте Верховной рады Украины.

В конце недели на сайте парламента была обновлена карточка законопроекта "о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие правовые акты страны относительно введения института условного освобождения осужденных от отбывания наказания для их участия в обороне страны, обеспечения ее независимости и территориальной целостности" с выражением согласия от Зеленского.

Президент Зеленский 16 апреля подписал закон о ужесточении мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая. Согласно этому документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который может быть передана повестка. Даже если призывник не увидел лично повестку, она считается врученной через штамп о невозможности личной передачи документа.

С начала действия военного положения на Украине с 24 февраля 2022 года президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на следующий день. В рамках этого режима запрещен выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В октябре журнал Time сообщил, со ссылкой на помощника президента, о том, что украинские вооруженные силы столкнулись с дефицитом военнослужащих, что привело к тому, что призывались люди в среднем 43 лет.

Издание New York Times ранее рассказало о стремлении Украины увеличить число женщин в армии, что указывает на серьезные потери вооруженных силах Украины.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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