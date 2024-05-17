В Молдавии местные власти пытались отменить праздник День Победы, но большинство населения страны осудили подобные действия. Об этом сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

Он также отметил, что по последним соцопросам для 60% праздник 9 мая является священным и святым событием в истории страны.

По разным историческим оценкам в Великой Отечественной войне погибло около 400 тысяч молдован, 50 тысяч получили почётные награды, 20 тысяч удостоились высшего звания Героя СССР.

Посол подчеркнул, на празднование дня победы на улицы вышло десятки тысяч граждан Молдавии, чтобы почтить память о погибших героях, спасших мир от нацизма.

Фото: commons.wikimedia.org/Zserghei