Путину рассказали о качестве питания в школах

Проблемы в сфере школьного питания в последнее время подробно освещаются в СМИ, на сложившуюся ситуацию обратил внимание и президент России Владимир Путин.
Во время встречи с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым Владимир Путин отметил, что качество школьного питания необходимо проверять, и к этому процессу стоит допустить родителей. При этом глава государства подчеркнул, что проверки надо проводить таким образом, чтобы все требования СанПиН были соблюдены. По мнению Путина, родительские комитеты способны организовать такую работу.
О важности правильного родительского контроля за качеством школьного питания уже говорили в рамках круглого стола "Школьное питание: Ожидание и реальность". Организатором мероприятия выступила АНО "Российский институт потребительских испытаний" (РИПИ).
Проблема, обозначенная Владимиром Путиным, особенно актуальна для Петербурга, где сфера школьного питания признана самой картелизированной в городе. Причиной тому служат недобросовестные поставщики продовольствия, которые ради получения выгодных госконтрактов объединяются в картели. За последние годы в городе было выявлено больше пяти картельных сговоров.
Кроме того, СМИ пишут, что петербургский Роспотребнадзор, по всей видимости, не просто не справляется со своими обязанностями, но и тормозит развитие сферы соцпитания в регионе. Кроме того, в прессе неоднократно отмечали избирательность в работе ведомства — некоторых поставщиков питания в РПН подвергают проверке несколько раз в месяц, а отдельные частные комбинаты этих рейдов регулярно избегают.
Остается надеться, что слова президента России станут стимулом для комбинатов питания, а также руководства школ более ответственно подходить к вопросу качества школьного рациона.
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