Суданская компания пытается привлечь внимание Россотрудничества через МИД РФ

Компания из Судана, которая уже несколько месяцев пытается привлечь внимание Россотрудничества, обратилась за помощью к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Руководство организации Job Center Co направило главе внешнеполитического ведомства открытое письмо.
Восточноафриканская компания весной обратилась к Россотрудничеству с предложением об открытии представительства ведомства в Судане, однако никакого конкретного ответа от агентства до сих пор не получила. Предприниматели пытались связаться с Россотрудничеством в том числе через социальные сети и СМИ, а затем и вовсе обратились в открытых письмах к главе ведомства Евгению Примакову. Результат остался тем же — никакого ответа от структуры.
Теперь генеральный директор суданской фирмы Мухаммад Фейсал направил новое письмо, но уже не Россотрудничеству, а главе МИД РФ Сергею Лаврову.
"…К сожалению, мы до сих пор не получили ответ ни на одно из этих писем. Просим Вас, активизировать работу руководства Россотрудничества и оказать содействие в открытии Контактного центра Россотрудничества в Судане на базе нашей организации", — говорится в выдержке из письма.
Арабский источник, обнародовавший послание, утверждает, что у Job Center Co имеется масштабный опыт в реализации и поддержке гуманитарных и экономических проектов. Очевидно, взаимодействие Россотрудничества с таким представителем суданского рынка могло бы способствовать укреплению диалога между Москвой и Хартумом.
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