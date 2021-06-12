Новая структура соцпитания охватит школы, детсады и больницы

На очередном заседании рабочей группы по вопросам питания Госсовета РФ были подняты вопросы, касающиеся качества продовольствия. По результатам заседания скоро в России могут появиться специальные производственно-логистические центры, цель которых будет состоять в повышении качества пищевой продукции для образовательных и медицинских учреждений.

Заседание в формате видеоконференции посетили специалисты отрасли соцпита, главы регионов, представители профильных министерств, предприниматели и инициативные группы. За изменение концепции организации школьного питания выступил врио главы Мордовии Артем Здунов. В качестве примера он привел модель, функционирующую в его регионе.

Система строится на основе сети производственно-логистических центров, включая комбинаты питания. Центры обеспечат единый контроль качества и будут экономически выгоднее за счет исключения НДС от посредников, так как будут работать напрямую с производителями. Существует возможность обеспечения качественной продукцией всей социальной инфраструктуры.

Проблема качества питания актуальна практически для всех субъектов Российской Федерации — даже федерального значения. К примеру, в Санкт-Петербурге сообществом активистов был организован антирейтинг комбинатов в связи с критикой качества и вкуса блюд, поставляемых ими.

Лидирует в рейтинге Санкт-Петербурга "Артис-Детское питание", наибольшее количество жалоб за последние два месяца поступило именно на него. СМИ и общественники не раз обращали внимание на несоответствие качества продовольствия от него требованиям отраслевых норм. Например, в школе № 93 детям, как сообщали СМИ, подали запеканку, "отвратительную" на вкус и запах, а ещё один ребенок обнаружил у себя в супе якобы сырое на вид мясо.

Проблема контроля качества питания в регионах стоит остро, и предложенная на Госсовете инициатива может помочь решить их.