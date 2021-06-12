Школьники Приамурья не получали на обед здоровую пищу — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор по Амурской области сообщил о результатах двухгодичной работы в области контроля над организацией питания в общеобразовательных учреждениях. В ведомстве сообщили, что лишь в 16% случаев были соблюдены все законодательные нормы.

За время работы сотрудники санитарного ведомства посетили 20 комбинатов социального питания и 356 школ. В результате было обнаружено 1395 нарушений. Причём почти половина нарушений касается недостатка белков, жиров и углеводов в рационе учащихся.

"В 63 школах (17,7%) не осуществлялся контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, не велись ведомости контроля за питанием, не на каждое блюдо имелись технологические карты", — уточняется в сообщении на сайте Роспотребнадзора Приамурья.

Отметим, что проблема ненадлежащего качества детского питания существует во многих субъектах Федерации, однако далеко не везде региональные санитарные ведомства контролируют процесс должным образом.

Так, в Петербурге, местное управление РПН под руководством Наталии Башкетовой уже не раз становилось объектом критики из-за качества своей работы.

Проблема социального питания в общеобразовательных учреждениях Северной столицы является предметом широкого обсуждения среди горожан. К примеру, существует ВК-сообщество "Школьный ревизорро", где ежемесячно публикуется антирейтинг недобросовестных поставщиков продовольствия в общеобразовательные учреждения города. К примеру, лидером майского списка по количеству жалоб во второй раз стал комбинат "Артис-детское питание".

Однако ведомство Наталии Башкетовой достаточно пассивно реагирует на жалобы, порой демонстрируя непрофессионализм при проведении надзорных мероприятий. Так, в отношении вышеупомянутого комбината была проведена проверка, по итогам которой было выявлено множество нарушений. После этого РПН обратился с исковым заявлением на "Артис-детское питание" в суд, где выяснилось, что сотрудники санитарного ведомства допустили ошибки при составлении предписаний. В результате суд объявил предписания незаконными, и комбинат фактически ушёл от ответственности.

Помимо этого, городское управление РПН порой демонстрирует удивительную избирательность при проведении проверок. К примеру, СМИ сообщали, что ведомство обходит стороной комбинат "ТЗБ "Петроградкая", который в прессе зачастую связывают с главой Фрунзенского района Константином Серовым. Журналисты предполагают наличие особых "деловых связей" между Башкетовой и Серовым.