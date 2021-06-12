На днях ряд информационных источников разместили на своих страницах "расследование" Bellingcat о вероятном отравлении писателя Дмитрий Быкова. В инциденте группа обвиняет спецслужбы РФ. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал материал Bellingcat, заявив, что подобные "расследования" организации стоит считать не более чем вбросом. Своими соображениями предприниматель поделился с журналистами издания Pravda. Ru.

По словам Пригожина, группа Bellingcat не первый раз фабрикует и выпускает материалы, не имея убедительной аргументации. Как отметил бизнесмен, подобная работа финансируется из-за рубежа. Предприниматель назвал Bellingcat "организацией, штампующей фейки на заказ, репутация которой вызывает множество вопросов". Западные спецслужбы используют такие группы для вброса сфабрикованной информации и псевдокомпромата. Пригожин также заявил, что Христо Грозев работает на зарубежные спецслужбы и перед ним стоит задача по дискредитации российской власти.

Что касается вероятного инцидента с Быковым, бизнесмен напомнил, что писателя не раз замечали сильно выпившим. Проблемы с алкоголем могли отразиться на его здоровье, считает Пригожин. Предприниматель отметил, что Быков употреблял спиртное вместе с небезызвестным Ефремовым, после чего "устраивал шоу".