Кабмин столкнется с картельными рисками при поддержке школьного питания в ряде регионов России

Десять регионов получат дополнительные 127,7 млн рублей на реализацию соцпитания для младшеклассников. Такое решение принял Кабмин РФ. Инициатива хорошая, но не воспользуются ли ситуацией недобросовестные поставщики? Особенно этот вопрос актуален на фоне участившихся скандалов в сфере школьного питания.

По распоряжению Правительства РФ 127,7 млн рублей направят 195 учебным заведениям из десяти регионов. В этот список вошли Карелия, Ингушетия, Крым, Новгородская, Ростовская, Иркутская, Калининградская, Архангельская, Псковская, Рязанская области.

В прошлом учебном году на соцпитание школьников 1-4 классов было выделено 22 млрд рублей. В 2021 планируется направить 59 млрд рублей. Бесчестные поставщики питания могут воспользоваться ситуацией. Тем более что многие комбинаты уже были уличены в картельных сговорах, в том числе и в регионах, которые получат дополнительное финансирование.

Псковское антимонопольное управление выявило сговор между четырьмя компаниями. Поставщики нарушили "Закон о конкуренции". Похожая история произошла и в Карелии, где сотрудники УФАС провели расследование в отношении шести комбинатов питания. С 2015 по 2017 годы комбинаты участвовали в тендерах, искусственно ограничивая конкуренцию для других поставщиков. Их доход составил почти 69 млн рублей. Все закончилось возбуждением уголовного дела по статье "Ограничение конкуренции в составе картеля".

Сговоры были выявлены и в других регионах: в Свердловской, Волгоградской и других областях. Но хуже всего ситуация обстоит в Санкт-Петербурге, где за последние несколько лет в сфере соцпитания выявили пять картелей.

Одним из крупнейших стал так называемый "Колпинский картель". Его участниками оказались восемь поставщиков: "Невская дистрибьюторская компания", "НУР", "Лимак-Нева", "База Мария", "Евроспецсервис", "Спб Спец Строй", "Артис-Детское питание", "Специализированная торговая компания". Также участвовали в сговоре чиновники Колпинского района и сотрудники "Юридического бюро "Авангард". Компании участвовали в торгах, где представлялись 29 тендеров с максимальной стоимостью контрактов свыше 650 млн рублей.

Еще один сговор сотрудники УФАС раскрыли в Василеостровском районе Петербурга. "Фирма Флоридан", "Воскресенье" и КСП "Василеостровского района" стали участниками нескольких десятков конкурсов на сумму более 65 млн рублей.

Такая ситуация говорит о необходимости жесткого контроля за поставщиками, особенно на фоне выделения государством дополнительных средств на школьное питание.