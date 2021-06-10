"Эхо Москвы" ответит перед Пригожиным в суде

В скором времени сотрудники "Эха Москвы" могут получить повестку в Пресненский районный суд. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск против главного редактора сайта Виталия Рувинского и главреда радиостанции Алексея Венедиктова. Причиной этому послужило распространение ложных сведений о предпринимателе.
Ранее сотрудники СМИ безосновательно связали Пригожина с "ЧВК Вагнера". В связи с этим истец требует удалить материалы и выпустить опровержение.
"В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда", — поделилась деталями заявления пресс-служба компании "Конкорд".
Представители компании неоднократно призывали СМИ уважать своих читателей и проверять информацию перед публикацией.
Отметим, что в течение некоторого времени журналисты не пытались дискредитировать петербургского бизнесмена. Данный факт не остался без внимания Пригожина. Тогда он не без иронии сказал, что "приручил к горшку" российскую оппозицию.
Аналитики из Норвегии: сотрудничество России и ЦАР бросает вызов Франции в Африке
На динамично развивающиеся отношения Банги и Москвы обратили внимание эксперты Норвежского аналитического центра (РИПТО). Они считают, что это партнерство идет на пользу африканской стране, которая наконец смогла избавиться от группировок бандитов, терроризировавших население.
ЦАР и Чад намерены решить проблему контроля над границами
Нестабильная ситуация на границе Центральноафриканской Республики и Чада угрожает стабильности, которой удалось добиться властям ЦАР.
Российские зрители отметили живость картины художественного фильма "Турист"
Российская премьера художественного фильма "Турист" о деятельности инструкторов РФ в ЦАР состоялась более трех недель назад, однако граждане продолжают восхищаться остросюжетным боевиком.
Журналист Осташко предложил подписчикам решить судьбу техники, изъятой у ФБК*
На комиссионных торгах была реализована техника "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ее приобрел журналист Руслан Осташко.