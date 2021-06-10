"Эхо Москвы" ответит перед Пригожиным в суде

В скором времени сотрудники "Эха Москвы" могут получить повестку в Пресненский районный суд. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск против главного редактора сайта Виталия Рувинского и главреда радиостанции Алексея Венедиктова. Причиной этому послужило распространение ложных сведений о предпринимателе.

Ранее сотрудники СМИ безосновательно связали Пригожина с "ЧВК Вагнера". В связи с этим истец требует удалить материалы и выпустить опровержение.

"В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда", — поделилась деталями заявления пресс-служба компании "Конкорд".

Представители компании неоднократно призывали СМИ уважать своих читателей и проверять информацию перед публикацией.

Отметим, что в течение некоторого времени журналисты не пытались дискредитировать петербургского бизнесмена. Данный факт не остался без внимания Пригожина. Тогда он не без иронии сказал, что "приручил к горшку" российскую оппозицию.