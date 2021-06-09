Российские зрители отметили живость картины художественного фильма "Турист"

Российская премьера художественного фильма "Турист" о деятельности инструкторов РФ в ЦАР состоялась более трех недель назад, однако граждане продолжают восхищаться остросюжетным боевиком. Пользователи онлайн-кинотеатра KINOSREDA положительно оценили киноленту, оставив хвалебные отзывы.
Один из зрителей отметил детальную работу съемочной группы, которая сумела передать правдоподобность событий, произошедших в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года.
"Нет выглядящих дешево спецэффектов. Видно, что бюджет не слили, а максимально его отработали, и это круто", — написал он.
Другой пользователь поделился впечатлениями после просмотра фильма с подругой:
"Заценил с девушкой, для нее жестковато было, а мне в самый раз. Жизнь — она именно такая. Без розовых очков, радуг и единорогов".
Еще один зритель назвал художественный фильм в какой-то степени документальным.
"Турист" на ура зашел местным жителям, которые фактически были в эпицентре событий. Кино можно отнести к документальным", — отметил комментатор.
Россияне также не оставили без внимания отличную игру актерского состава, как со стороны РФ, так и центральноафриканцев. Картина наполнена новыми лицами, что только придало живости фильму.
Исполнительный продюсер Генрих Кен постарался передать всю реалистичность событий, произошедших в ЦАР накануне выборов. Боевики конгломерата группировок "Коалиции патриотов за перемены" (СРС) и чадские наемники под руководством экс-президента Франсуа Бозизе атаковали столицу Банги, пытаясь устроить госпереворот и сорвать голосование. Их нападения отбили правительственные вооруженные силы, подготовленные инструкторами из РФ. Последние находятся на территории республики по официальному приглашению законных властей. При этом западные СМИ часто связывают наших специалистов с "ЧВК Вагнера".
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