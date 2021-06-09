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Снабжение детей молоком в столовых нуждается в контроле над комбинатами
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  • Опубликована сегодня в 21:32

Снабжение детей молоком в столовых нуждается в контроле над комбинатами

По инициативе Кабмина РФ школьников 1-4 классов обеспечивают бесплатным молоком в десяти субъектах страны. Сейчас количество регионов планируют увеличивать. По мнению активиста Павла Бойченко, идея хорошая, но важно уделить внимание организации и контролю.

Российское правительство намерено из федерального бюджета поддержать программу по обеспечению детей молоком в школах. Молоко планируется выдавать детям в качестве дополнительного питания, что очень важно для растущего организма.

"Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этой программы с учетом достаточно большого федерального финансирования — потребуется около 20 миллиардов рублей, если брать только начальную школу, с 1 по 4 класс. Но этим нужно заниматься: животный белок детям нужен. Пока противоположного наша наука и здравоохранение не сказали", — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Петербургский активист Павел Бойченко уделяет много внимания низкому качеству питания в школах и детсадах. В нескольких учебных заведениях благодаря его участию удалось улучшить ситуацию. По его мнению, молоко полезно детям, но остается немало вопросов, касающихся поставок.

"Если нет контроля за школьным питанием — что будет с молоком? Какого качества и откуда будет поставляться? Куча вопросов логистики, поставок, создания ферм в крупных городах и т. п." — написал активист на своей странице ВК.

Чтобы инициатива Кабмина была реализована на должном уровне, необходимо ужесточить ответственность комбинатов питания, обслуживающих школы и детсады. Сейчас поставщики покупают дешевое молоко или даже фальсификат, чтобы сэкономить.

Это подтверждает пример комбината "СПБ Спец Строй", поставлявшего поддельное молоко в школы Калининского района. По данным УФАС, компания состояла в "Колпинском картеле". На фальсифицированное молоко были жалобы и в 2020 году, когда детям в продуктовых наборах давали ультрапастеризованное молоко торговых марок "Южное" и "Станичное".

Еще один инцидент с поддельной молочной продукцией связан с "ТК "Северная столица". Ранее во время поверки на комбинате было обнаружено контрафактное сливочное масло "Традиционное" производства компании "Алтико". Сотрудники "Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах" нашли в образцах жиры немолочного происхождения. Неизвестно, какое количество фальсификата попало на столы к детям.

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