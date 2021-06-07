ПМЭФ-2021: Ростовская область подписала 12 инвестсоглашений

В Северной столице прошел международный экономический форум. На деловой площадке была представлена и делегация из Ростовской области, которую возглавлял губернатор края Василий Голубев.

На ПМЭФ-2021 состоялись важные деловые встречи, также Ростовская область подписала 12 соглашений с общим объемом инвестиций — 21 млрд рублей.

По итогам форума стало ясно, что будет расширено сотрудничество с "Группой Синара", которая, в частности, специализируется на транспортном машиностроении. В регионе они будут заниматься сервисным обслуживанием железнодорожной техники, внедрением энергосберегающих технологий. Президент компании Дмитрий Пумпянский отметил, что заключение соглашения свидетельствует о том, что власти региона готовы к активным действиям, нацелены двигаться вперед.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией "Русские башни" (будет реализован инвестпроект по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи) и с компанией Mars (в Аксайском районе реализует 3-ю очередь инвестпроекта по строительству фабрики, производящей корм для домашних животных).

Ростовская область будет сотрудничать также с компанией "Coca-Cola HBC Россия", в рамках соглашения будет построена газопоршневая электростанция на предприятии компании в Азовском районе. Инвестиции составят около 200 млн рублей. Также в регионе благодаря проекту появятся дополнительные рабочие места.

ООО "Производственная компания "Лидер" будет строить в Аксайском районе завод по производству безалкогольных напитков, инвестиции составят 1,5 млрд рублей. А немецкий холдинг SoWiTec будет работать с Ростовской областью над проектом ветропарка. Гендиректор компании "СоВиТек Рус" Любовь Таджибаева отметила, что Ростовская область пока лидирует в развитии возобновляемых источников энергии,.

С гендиректором ДОМ. РФ Виталием Мутко были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования.

"ДОМ.РФ становится Единым оператором ипотечных программ в Ростовской области. Это пилотный проект, который направлен на повышение адресности мер господдержки для отдельных категорий граждан", — подчеркнул Виталий Мутко.

Василий Голубев отметил, что Ростовская область активно застраивается, и это соглашение позволит сделать жилье для дончан доступнее.