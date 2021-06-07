Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2021 : 73,2721
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2021 : 88,7545
ПМЭФ-2021: Ростовская область подписала 12 инвестсоглашений
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 12:48

ПМЭФ-2021: Ростовская область подписала 12 инвестсоглашений

В Северной столице прошел международный экономический форум. На деловой площадке была представлена и делегация из Ростовской области, которую возглавлял губернатор края Василий Голубев.

На ПМЭФ-2021 состоялись важные деловые встречи, также Ростовская область подписала 12 соглашений с общим объемом инвестиций — 21 млрд рублей.

По итогам форума стало ясно, что будет расширено сотрудничество с "Группой Синара", которая, в частности, специализируется на транспортном машиностроении. В регионе они будут заниматься сервисным обслуживанием железнодорожной техники, внедрением энергосберегающих технологий. Президент компании Дмитрий Пумпянский отметил, что заключение соглашения свидетельствует о том, что власти региона готовы к активным действиям, нацелены двигаться вперед.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией "Русские башни" (будет реализован инвестпроект по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи) и с компанией Mars (в Аксайском районе реализует 3-ю очередь инвестпроекта по строительству фабрики, производящей корм для домашних животных).

Ростовская область будет сотрудничать также с компанией "Coca-Cola HBC Россия", в рамках соглашения будет построена газопоршневая электростанция на предприятии компании в Азовском районе. Инвестиции составят около 200 млн рублей. Также в регионе благодаря проекту появятся дополнительные рабочие места.

ООО "Производственная компания "Лидер" будет строить в Аксайском районе завод по производству безалкогольных напитков, инвестиции составят 1,5 млрд рублей. А немецкий холдинг SoWiTec будет работать с Ростовской областью над проектом ветропарка. Гендиректор компании "СоВиТек Рус" Любовь Таджибаева отметила, что Ростовская область пока лидирует в развитии возобновляемых источников энергии,.

С гендиректором ДОМ. РФ Виталием Мутко были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования.

"ДОМ.РФ становится Единым оператором ипотечных программ в Ростовской области. Это пилотный проект, который направлен на повышение адресности мер господдержки для отдельных категорий граждан", — подчеркнул Виталий Мутко.

Василий Голубев отметил, что Ростовская область активно застраивается, и это соглашение позволит сделать жилье для дончан доступнее.

Мир

США нашли способ убедить Судан пересмотреть военное соглашение с Россией

США нашли способ убедить Судан пересмотреть военное соглашение с Россией

Член Государственной Думы Александр Шерин прокомментировал заявление начальника Генштаба Судана о пересмотр﻿е военной сделки с Россией.

Читать полностью
Тульские пряники из России порадуют суданских детей

Тульские пряники из России порадуют суданских детей

Волонтеры в рамках благотворительной акции раздают детям Судана "Тульские пряники", которые были отправлены в а﻿фриканскую страну петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Читать полностью

Общество

Региональный этап XII Всероссийского конкурса для журналистов стартовал на Дону

Региональный этап XII Всероссийского конкурса для журналистов стартовал на Дону

XII Всероссийский конкурс журналистских работ, региональный этап которого стартовал в Ростовской области, пройдет под девизом "В фокусе — детство".

Читать полностью

"Союз социального питания" усилит общественный контроль за качеством еды в школах

На проблему некачественного питания в детских учреждениях обратили внимание эксперты, после чего был создан Союз развития социального питания.

Читать полностью

Новости