В красноярской школе выявлено отравление детей школьным питанием

Проблемы некачественного школьного питания встречаются в разных регионах России, что говорит о несовершенстве системы. Накануне, 3 июня, стало известно, что сразу нескольким ученикам школы № 24 Красноярска стало плохо от еды в школьной столовой.

Ранее по вине того же поставщика, что обеспечивает горячим питанием учащихся этого образовательного учреждения, произошло еще одно массовое отравление. В первом случае отравился сразу 131 школьник. Образовательные учреждения обслуживает комбинат ООО "Развитие". В данное время ведется доследственная проверка, после чего станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении комбината.

Не очень благоприятная обстановка наблюдается и в Санкт-Петербурге. Региональная структура РПН недавно завершила проверку деятельности комбината ООО "Аркада" и выявила массу нарушений. Ранее фирма была известна под другим именем. После того, как в одной из школ Кронштадта произошло массовое отравление учащихся и персонала, предприятие ООО "ТД Профпит" сменило название на "Аркаду" и продолжило свою деятельность.

Есть в Петербурге и поставщик продовольствия для школ и детсадов, который вообще игнорирует предписания надзорного ведомства. Речь идет о комбинате АО "Артис-Детское питание". После того, как сотрудники РПН выявили в его работе многочисленные нарушения, комбинат должен был устранить их до 1 марта текущего года. Но оператор так ничего и не сделал. В результате Роспотребнадзор Петербурга вынужден был обратиться в суд с просьбой привлечь к ответственности организатора соцпита.

Стоит отметить, что "Артис" существует на рынке соцпитания около 30 лет. При этом его работа не является идеальной. Антимонопольная служба не раз уличала комбинат в картельном сговоре с другими участниками сферы соцпита. Однако все это время "Артис" отделывался лишь штрафами. Между тем пожизненное отстранение злостных нарушителей и тех, по чьей вине происходят массовые отравления, от работы могло бы помочь навести порядок на рынке школьного и дошкольного питания.