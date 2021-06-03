Тульские пряники из России порадуют суданских детей

Волонтеры в рамках благотворительной акции раздают детям Судана "Тульские пряники", которые были отправлены в африканскую страну петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Гуманитарную помощь от российского предпринимателя получат суданцы из самых бедных и малообеспеченных семей. При этом благотворительная кампания будет проходить сразу в нескольких штатах страны. В общей сложности будет роздано 30 тонн "Тульских пряников".
За последнее время Евгений Пригожин провел несколько гуманитарных акций в Судане. Во время пандемии коронавируса в африканскую страну было отправлено медицинское оборудование, тесты для определения заболевших и лекарства. Другая благотворительная кампания была приурочена к священному месяцу Рамадан. Тогда суданцам раздали порядка миллиона продовольственных наборов.
Заботу российского бизнесмена о жителях Судана высоко оценили не только простые граждане, но и многие политики. Так, министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахи отмечал, что все это помогает стране, которая находится в сложном экономическом положении.
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