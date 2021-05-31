Фильм о доблестных людях: ганец Сэт Виреду рассказал о впечатлениях от работы над "Туристом"

Русскоговорящий уроженец Ганы Сэт Виреду рассказал об опыте, полученном на съемках фильма "Турист", а также о своих впечатлениях от съемочного процесса.

Молодой человек сыграл в российском боевике священника, помогавшего экс-главе ЦАР Франсуа Бозизе вернуть в свои руки власть в стране. Рассказывая о том, как Виреду попал на съемки, ганец заявил, что ему просто повезло.

"Мои знакомые, работающие в киноиндустрии, позвонили мне однажды, и сказали, что есть возможность сыграть в кино. Ну кто от такого откажется? Съемочной группе как раз был нужен русскоговорящий темнокожий мужчина, который сможет исполнить роль священника", — заявил Виреду в интервью изданию "Блокнот".

Российский боевик "Турист" был снят в Центральноафриканской Республике, в нем снялись как российские актеры, так и артисты из ЦАР. Картина повествует о работе российских инструкторов, которых в западной прессе постоянно причисляют к "ЧВК Вагнера". Россияне занимаются обучением местной армии правилам ведения боя с боевиками.

Волей случая, главный герой оказывается в самом эпицентре вооруженного конфликта, где ему приходится взять в руки автомат и встать на защиту местного населения.

После премьеры "Туриста" в середине мая западные журналисты принялись гадать, кому может быть выгоден такой фильм. Виреду призвал не искать в этом теорий заговора и не распространять домыслы. Он уверен, что картина снята группой энтузиастов, которым хотелось показать русских героев вдали от своей родины.

"Таких доблестных людей, как в этом фильме, на самом деле немало в России. А теперь, глядя на отважных бойцов из фильма "Турист", мне думается, что их станет еще больше. Я горжусь, что принял участие в съемках такого патриотического кино", — заключил собеседник издания.

Источник фото: личный архив Сэта Виреду