Суд в очередной раз встал на сторону Евгения Пригожина в деле против Милова

Стало известно, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин в судебном порядке добился удовлетворения своих требований к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову.
Рассмотрев иск предпринимателя о защите чести и достоинства, Черемушкинский районный суд российской столицы признал сведения, опубликованные Миловым 15 октября 2020 года, недостоверными и оскорбительными и обязал ответчика удалить информацию, порочащую Евгения Пригожина, из публичного доступа.
Если Милов не выполнит решение суда в течение десяти дней, он будет обязан заплатить неустойку, говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".
С Милова будет взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей. Также он должен компенсировать расходы на госпошлину.
Ранее Пригожин уже выигрывал у Милова иск о защите достоинства и деловой репутации в Люблинском и Черемушкинском судах.
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