Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2021 : 73,2965
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2021 : 89,3778
Суд в очередной раз встал на сторону Евгения Пригожина в деле против Милова
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована вчера в 23:17

Суд в очередной раз встал на сторону Евгения Пригожина в деле против Милова

Стало известно, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин в судебном порядке добился удовлетворения своих требований к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову.

Рассмотрев иск предпринимателя о защите чести и достоинства, Черемушкинский районный суд российской столицы признал сведения, опубликованные Миловым 15 октября 2020 года, недостоверными и оскорбительными и обязал ответчика удалить информацию, порочащую Евгения Пригожина, из публичного доступа.

Если Милов не выполнит решение суда в течение десяти дней, он будет обязан заплатить неустойку, говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Суд в очередной раз встал на сторону Евгения Пригожина в деле против Милова. 9879.jpeg

С Милова будет взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей. Также он должен компенсировать расходы на госпошлину.

Ранее Пригожин уже выигрывал у Милова иск о защите достоинства и деловой репутации в Люблинском и Черемушкинском судах.

Мир

Фильм о доблестных людях: ганец Сэт Виреду рассказал о впечатлениях от работы над

Фильм о доблестных людях: ганец Сэт Виреду рассказал о впечатлениях от работы над "Туристом"

Русскоговорящий уроженец Ганы Сэт Виреду рассказал об опыте, полученном на съемках фильма "Турист", а также о своих﻿ впечатлениях от съемочного процесса.

Читать полностью
Колониальные амбиции Макрона привели к госперевороту в Мали

Колониальные амбиции Макрона привели к госперевороту в Мали

Военный переворот в Мали стал продолжением противостояния Запада и России, уверен камерунский аналитик Армель Стефан.

Читать полностью

Общество

Накануне летних каникул обострилась проблема поставок фальсификата в школы

Накануне летних каникул обострилась проблема поставок фальсификата в школы

Одной из причин некач﻿ественного питания в школьных столовых являются поставки фальсификата.

Читать полностью
Пригожин объяснил воспитательную роль своих исков о защите репутации

Пригожин объяснил воспитательную роль своих исков о защите репутации

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл очередной суд по иску о защите чести и достоинства. После серии выигранных судебных тяжб количество негативных публикаций о Пригожине в СМИ стремится к нулю.

Читать полностью

Новости