Современную концепцию развития намывных территорий представят на форуме в Петербурге

Компании "Зингер Девелопмент" и "Мегалайн" презентуют идею застройки намывных территорий на Международном экономическом форуме. На мероприятии покажут видеоролик, в котором будет рассказано об особенностях и перспективах проекта "Залив островов".
В соответствии с проектом, в акватории Невской губы планируется создать намывной остров и построить на нем жилые, коммерческие и социальные объекты. Кроме того, на территории острова будут использовать только экологичный электротранспорт. На данный момент в проект включено строительство четырех школ, двенадцати детсадов, трех медицинских учреждений, нескольких спортивных и культурных объектов, парков, набережных, "зеленых" крыш, зимних садов и пр.
По мнению специалистов Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Веденеева, намывной остров не только не окажет негативного воздействия на акваторию, но и разгрузит центр Петербурга от туристов и трафика.
В настоящее время намывные технологии получили широкое применение во всем мире. Наибольшей популярностью они пользуются в Японии, Бахрейне, ОАЭ и Нидерландах. Ярким примером служит Пальма Джумейра в ОАЭ (Пальмовые острова), площадь которой сравнима с площадью 800 футбольных полей. Благодаря Пальме береговая линия Дубая увеличилась на 520 км.
В Петербурге остров "Новая Голландия", парк 300-летия Петербурга, футбольный стадион "Газпром Арена" и новые жилые кварталы Приморского района также стоят на намывных территориях.
Разработкой проекта "Залив островов" совместно с "Зингер Девелопмент" занимался гендиректор "Мегалайн" Геннадий Корупятник. Несколько лет назад его компания занималась созданием военной инфраструктуры Минобороны РФ, реконструкцией исторического здания Гостиного Двора на Красной Площади и здания Дома Правительства России в Москве. Также в Петербурге под началом Корупятника было реализовано несколько успешных проектов.
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