Регионы рассчитывают на федпрограмму по ремонту школьных пищеблоков

Несмотря на многочисленные обсуждения, проблема некачественного питания в образовательных учреждениях все еще далека от решения.

По мнению карельских депутатов, ситуацию может исправить разработанная ими программа модернизации школьных пищеблоков. Однако дело в том, что в большинстве регионов плохое качество питания объясняется не недостатками оборудования, а халатным отношением к своим обязанностям со стороны поставщиков продовольствия.

Так, например, проблем с оборудованием в таком масштабе не наблюдается в пищеблоках школ и детсадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Некачественное питание здесь является результатом действий частных комбинатов, которые пренебрегают своими обязанностями.

В первую очередь это можно отнести к одному из крупнейших поставщиков Северной столицы — АО "Артис-Детское питание", который недавно стал фигурантом крупного скандала. По словам бывших работников компании, в лицее № 378 Кировского района при приготовлении фарша использовались остатки котлет и других белковых блюд, которые перемешивались со свежим мясом.

О крупных нарушениях, допускаемых компанией, рассказывал и бывший экспедитор. По его словам, перевозка продуктов осуществлялась в необорудованном автотранспорте, в антисанитарных условиях. Порой в кузове машины могли находиться запасные шины и всякий мусор.

Все это является следствием того, что частные компании чувствуют свою безнаказанность. Так, у того же "Артиса-Детское питание" петербургское отделение Роспотребнадзора выявило более десятка различных нарушений. Но за три месяца, прошедшие после проверки, они так и не были устранены, вследствие чего РПН обратился в суд.

Эти примеры доказывают, что качество питания зависит в большой степени от добросовестности поставщика пищевых ингредиентов или готовых блюд, а не от используемого оборудования. Поэтому надзорным органам следует внимательно следить за ситуацией на рынке соцпитания и оперативно реагировать на выявленные нарушения.