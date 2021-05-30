Несмотря на многочисленные обсуждения, проблема некачественного питания в образовательных учреждениях все еще далека от решения.
По мнению карельских депутатов, ситуацию может исправить разработанная ими программа модернизации школьных пищеблоков. Однако дело в том, что в большинстве регионов плохое качество питания объясняется не недостатками оборудования, а халатным отношением к своим обязанностям со стороны поставщиков продовольствия.
Так, например, проблем с оборудованием в таком масштабе не наблюдается в пищеблоках школ и детсадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Некачественное питание здесь является результатом действий частных комбинатов, которые пренебрегают своими обязанностями.
В первую очередь это можно отнести к одному из крупнейших поставщиков Северной столицы — АО "Артис-Детское питание", который недавно стал фигурантом крупного скандала. По словам бывших работников компании, в лицее № 378 Кировского района при приготовлении фарша использовались остатки котлет и других белковых блюд, которые перемешивались со свежим мясом.
О крупных нарушениях, допускаемых компанией, рассказывал и бывший экспедитор. По его словам, перевозка продуктов осуществлялась в необорудованном автотранспорте, в антисанитарных условиях. Порой в кузове машины могли находиться запасные шины и всякий мусор.
Все это является следствием того, что частные компании чувствуют свою безнаказанность. Так, у того же "Артиса-Детское питание" петербургское отделение Роспотребнадзора выявило более десятка различных нарушений. Но за три месяца, прошедшие после проверки, они так и не были устранены, вследствие чего РПН обратился в суд.
Эти примеры доказывают, что качество питания зависит в большой степени от добросовестности поставщика пищевых ингредиентов или готовых блюд, а не от используемого оборудования. Поэтому надзорным органам следует внимательно следить за ситуацией на рынке соцпитания и оперативно реагировать на выявленные нарушения.
Колониальные амбиции Макрона привели к госперевороту в Мали
Военный переворот в Мали стал продолжением противостояния Запада и России, уверен камерунский аналитик Армель Стефан.
Крупнейший оператор связи ЦАР возобновил свою работу в Мобае
Население центральноафриканского города Мобае получило круглосуточный доступ к услугам оператора связи Orange.
Накануне летних каникул обострилась проблема поставок фальсификата в школы
Одной из причин некачественного питания в школьных столовых являются поставки фальсификата.
Пригожин объяснил воспитательную роль своих исков о защите репутации
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл очередной суд по иску о защите чести и достоинства. После серии выигранных судебных тяжб количество негативных публикаций о Пригожине в СМИ стремится к нулю.