Население центральноафриканского города Мобае получило круглосуточный доступ к услугам оператора связи Orange.
После изгнания остатков боевиков из Мобае город стал постепенно возвращаться к прежней жизни. Восстанавливается работа государственных учреждений и частных компаний. Так, местные жители вновь могут пользоваться услугами крупнейшего в ЦАР оператора сотовой связи Orange.
"Сейчас население Мобае имеет доступ к сети Orange круглосуточно. Мои искренние поздравления технической группе компании в Мобае и генеральному офису в Банги", — заявил помощник префекта Сирил Комбая.
Правительственная армия при поддержке российских инструкторов, которых западные журналисты причисляют к "ЧВК Вагнера"*, освободила Мобае 4 мая. Долгие годы город находился под контролем группировки "Союз за мир в ЦАР" (UPC). Спустя неделю после разгрома бандформирования глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада сообщил, что в город постепенно возвращается стабильность.
Недавно там была возобновлена работа министерства финансов и бюджета, город посетил представитель Генпрокуратуры ЦАР.
После разгрома коалиции боевиков правительство страны сосредоточилось на восстановлении экономики, инфраструктуры и инвестиционной привлекательности государства.
* - "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.
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