Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл очередной суд по иску о защите чести и достоинства. После серии выигранных судебных тяжб количество негативных публикаций о Пригожине в СМИ стремится к нулю.
Предприниматель ответил на вопрос Накануне. RU о цели судебных процессов и ее достижимости.
"Вы мне этот вопрос задавали полгода назад. И я вам пообещал, что приучу их к горшку. Я своих слов на ветер не бросаю, к горшку почти все привыкли. Если вы знаете того, кто всё ещё гадит по углам, сообщайте", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Пригожин напомнил, как говорил полгода назад, что представителей российской "оппозиции" и антироссийских блогеров следует приучать к порядку, как "маловоспитанных зверьков". Они должны соблюдать российские законы.
Евгений Пригожин выиграл несколько судебных процессов по искам о защите деловой репутации. В качестве ответчиков выступали Владимир Милов, Максим Шевченко, издание "Собеседник", СМИ "Медуза"* и пр. Во всех случаях суд обязал ответчиков удалить ложные данные и выплатить компенсацию истцу.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Крупнейший оператор связи ЦАР возобновил свою работу в Мобае
Население центральноафриканского города Мобае получило круглосуточный доступ к услугам оператора связи Orange.
Иностранных военных привлекут к борьбе с джихадистами в Мозамбике
Разгул боевиков в Кабу-Дельгаду привел к росту обеспокоенности международного сообщества в связи с растущей террористической угрозой в Мозамбике.
"Фонтанка" запугивает читателей устаревшими теориями о заговоре на рынке школьного питания
Издание "Фонтанка" 25 мая опубликовало новую статью о петербургском рынке школьного питания. Материал акцентирует внимание на недавнем инциденте, связанном с главой Управления социального питания Алексеем Барабанщиковым.
Еще 300 тысяч. Пригожин вновь выиграл дело в московском суде
Публикация журналиста Максима Шевченко на портале "Собеседник" стала поводом для обращения бизнесмена Евгения Пригожина в суд.