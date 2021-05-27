Пригожин объяснил воспитательную роль своих исков о защите репутации

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл очередной суд по иску о защите чести и достоинства. После серии выигранных судебных тяжб количество негативных публикаций о Пригожине в СМИ стремится к нулю.

Предприниматель ответил на вопрос Накануне. RU о цели судебных процессов и ее достижимости.

"Вы мне этот вопрос задавали полгода назад. И я вам пообещал, что приучу их к горшку. Я своих слов на ветер не бросаю, к горшку почти все привыкли. Если вы знаете того, кто всё ещё гадит по углам, сообщайте", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин напомнил, как говорил полгода назад, что представителей российской "оппозиции" и антироссийских блогеров следует приучать к порядку, как "маловоспитанных зверьков". Они должны соблюдать российские законы.

Евгений Пригожин выиграл несколько судебных процессов по искам о защите деловой репутации. В качестве ответчиков выступали Владимир Милов, Максим Шевченко, издание "Собеседник", СМИ "Медуза"* и пр. Во всех случаях суд обязал ответчиков удалить ложные данные и выплатить компенсацию истцу.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента