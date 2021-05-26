Еще 300 тысяч. Пригожин вновь выиграл дело в московском суде

Публикация журналиста Максима Шевченко на портале "Собеседник" стала поводом для обращения бизнесмена Евгения Пригожина в суд. Савеловский районный суд Москвы рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя и постановил обязать издание опубликовать опровержение на своем сайте на срок не менее одного года. Кроме того, Шевченко и "Собеседник" должны будут выплатить петербуржцу по 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что после предъявления исковых требований издание удалило данные. Таким образом оно фактически признало их ложными, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Причем юристы компании отметили крайнюю степень непрофессионализма представителей ответчика во время разбирательства. Они попытались уйти от ответственности, ссылаясь на "Медузу" (издание-иноагент) как на источник информации.

Помимо этого, юрист "Собеседника" Роман Шишкин собирался заключить мировое соглашение между сторонами, отправив на электронную почту "Конкорда" соответствующее письмо. Однако на следующем судебном заседании он заявил, что оно было сфальсифицировано. Тем не менее, в Mail. ru Group отметили, что письмо отправил именно Шишкин.

На данный момент "Конкорд" готовит новый иск против самого Шишкина. Как отмечают юристы компании, он занимался фальсификацией судебных доказательств. Теперь ему может грозить возбуждение уголовного дела по ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

Несмотря на то, что ранее Шевченко пытался подать две апелляционные жалобы на решения Савеловского районного суда по искам о защите деловой репутации, Мосгорсуд оставил оба вынесенных решения без изменений.