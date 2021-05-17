Пучков: фильм "Турист" покажет возможности России в борьбе с терроризмом

Фильм "Турист" станет рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте. Об этом рассказал переводчик и публицист Дмитрий Пучков.
Кинолента совместного производства российских и центральноафриканских основана на реальных событиях, происходивших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в декабре 2020 года.
Тогда экс-президент Франсуа Бозизе пытался осуществить государственный переворот в Банги — столице ЦАР. Для этого он использовал местных боевиков, которые действовали вместе с наемниками из Чада.
По сюжету российский офицер с позывным Турист прибыл по соглашению между правительствами двух стран в ЦАР, чтобы обучить правительственные силы FACA основам тактики. События поворачиваются таким образом, что российский инструктор вынужден сам браться за оружие для защиты мирного населения.
По мнению публициста Дмитрия Пучкова, основанное на реальных событиях кино имеет большое значение.
"Фильм станет отличной рекламой борьбы России с терроризмом на Африканском континенте", — считает он.
По мнению эксперта, положенные в основу сценария события укрепят имидж России на международной арене и благотворно скажутся на отношениях между Москвой и Банги.
Показ фильма "Турист" в России состоится 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40. Сейчас в Сети уже доступен трейлер новой киноленты.
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