Система школьного питания Петербурга может быть реформирована

На протяжении последнего времени во всех российских регионах выдвигаются инициативы и проводятся эксперименты, направленные на оптимизацию сферы социального питания. Однако во втором по величине городе России — Санкт-Петербурге — ничего не происходит.

Стимулом для проведения реформ в сфере школьного питания стало поручение Владимира Путина обеспечить младшеклассников горячими обедами. С этого момента в учебных заведениях Калининградской области школьное меню меняли четыре раза.

Маргарита Короткевич, занимающая пост замминистра образования Калининградской области, рассказала, что родителям ничего не мешает контролировать процесс организации питания в школах. Для этого им нужно получить медкнижку и пройти медосмотр. Также она добавила, что со следующего учебного года из меню уберут блюда с колбасными изделиями.

Кроме того, в школах Калининградской области решили отказаться от разделения обедов и завтраков. Если бы подобная инициатива была реализована в Санкт-Петербурге, то у многих поставщиков появились бы проблемы. Речь идет о комбинатах, восполняющих недостаточную энергетическую ценность в завтраках обедами. Так поступает АО "Артис-Детское питание". Организация получает многомиллионные государственные контракты за счет агрессивного демпинга, но из-за этого страдает качество, а также уменьшается калорийность блюд.

Завтраки "Артиса" не имеют положенной энергетической ценности. Она ниже нормы, порой до 30%. Согласно правилам, разницу можно компенсировать обедом. Вот только на обед ходит лишь 10% школьников. Выходит, дневной рацион номинально соответствует требованиям по калоражу, но по факту большинство детей недоедает.

Лишь введение радикальных инициатив, направленных на улучшение контроля питания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, поможет повлиять на ситуацию. Это наиболее актуально в Северной столице, где родители каждый день жалуются на безответственных поставщиков.