Российская база в Порт-Судане подтолкнет отечественный флот к модернизации

Строительство пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Судане в будущем сыграет важнейшую роль в модернизации кораблестроения, считает журналист Алексей Суконкин.

О создании ПМТО Военно-морского флота России в Судане стало известно в конце 2020 года. По словам эксперта, одна из задач строительства базы — развертывание наших военно-морских сил в районе, через который проходит до 30% мирового трафика коммерческих судов.

"Из Порт-Судана обеспечивается достаточно оперативная возможность развертывания кораблей, как в Средиземноморье, так и в Индийский океан — в том числе и в пиратоопасные районы", — сказал журналист.

Суконкин уверен, что появление пункта базирования станет "точкой роста" отечественного флота.

"Выход боевых кораблей в удаленные районы Мирового океана подразумевает наличие таких кораблей, которые могли бы действовать в отрыве от пунктов базирования, вне возможности пополнения каких-либо запасов, то есть имеющих на борту значительные запасы топлива и иных запасов, естественно, в ущерб вооружению и различному оборудованию", — отмечает эксперт.

На его взгляд, существование военных баз или ПМТО может подтолкнуть к проектированию и строительству боевых кораблей с большим количеством ударного и оборонительного вооружения, а также более мощных и больших по весу и размерам радиолокационных и гидроакустических станций. Изменения в кораблестроении повысят характеристики и тактические возможности военных судов.

"Такие корабли смогут работать в назначенных районах Мирового океана, опираясь на запасы, имеющиеся в пунктах МТО, в результате чего у них отпадет необходимость пополнять запасы в базах, находящихся на территории России, что также обеспечит практически непрерывное присутствие в районах, интересующих Главный штаб ВМФ", — пояснил Суконкин.

Таким образом, наличие опорных пунктов на дальних форпостах поспособствует тому, что командование Вооруженных сил РФ пересмотрит кораблестроительную программу, и в будущем появятся корабли с повышенным боевым потенциалом.

"Что касается кораблей, несущие ядерные энергетические установки, то имеющая в замысле возможность базирования таких боевых единиц в базе ПМТО в Судане, может говорить и о том, что там, в Порт-Судане, будет выстроена некая система обслуживания ЯЭУ (ядерных энергетических установок), что также позволит ядерному флоту России расширить время своего боевого развёртывания без захода в основные базы", — подытожил журналист.

Он уверен, что модернизация флота укрепит позиции России как великой военно-морской державы.