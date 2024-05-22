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УАЗ представил бронированную версию внедорожника
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:41

УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"

Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.

Для адаптации к увеличенной массе усилены подвеска и амортизаторы: сзади используются четырехлистовые рессоры, спереди — дополнительные пружины, а базовые амортизаторы заменены на усиленные, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/RG72 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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