Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
Для адаптации к увеличенной массе усилены подвеска и амортизаторы: сзади используются четырехлистовые рессоры, спереди — дополнительные пружины, а базовые амортизаторы заменены на усиленные, сообщает Южный Автомобиль.
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