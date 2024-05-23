Китайские производители автомобилей с января по апрель текущего года на треть увеличили поставки легковых авто российским партнёрам, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. На отечественные дороги направлено 237 тысяч штук на 3,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
В этом январе объем экспорта данном сегменте превысил 54 тысячи штук, в феврале достиг почти что 45 тысяч, в марте остановился возле отметки в 60 тысяч, а в апреле едва не дотянул до 80 тысяч, что стало максимумом с осени прошлого года.
Доля нашей страны в "легковом" экспорте Китайской республики за январь-апрель 2024 года достигла без малого 15%, то есть Россия осталась для китайских автопроизводителей самым большим рынком. Второе и третье места у Мексики и Бразилии - 7,4% и 6,6% соответственно.
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