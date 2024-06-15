Ученые из Кливлендской клиники выяснили, что чихательный рефлекс, вызываемый ярким светом, является генетической особенностью, которая встречается у 33% людей. Этот феномен называется световым чихательным рефлексом (СЧР) и проявляется при резком изменении освещения.

Это является аутосомно-доминантным признаком, что означает 50% вероятность передачи от одного из родителей. Степень проявления СЧР варьируется среди людей, и причина этого явления до конца не изучена, хотя предполагается воздействие на тройничный нерв.

Для снижения эффекта рекомендуется ношение солнцезащитных очков, а также может помочь давление пальцем под носом.

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