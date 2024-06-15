Ветеринары воспользовались часами Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции под наркозом. Это стало возможным благодаря инициативе австралийского ветеринара Хлои Буитинг, которая предложила использовать часы для мониторинга состояния диких животных.

Эксперимент подчеркнул важность технологии в условиях, где стандартное медицинское оборудование недоступно. Apple Watch могут также использоваться для проверки сердечного ритма других животных, например, прикрепляя их к ушам слонов, сообщает 4pda.

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