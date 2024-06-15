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Врач Титова: регулярная сдача крови снижает риск инфаркта миокарда
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Врач Титова: регулярная сдача крови снижает риск инфаркта миокарда

Врач-трансфузиолог Людмила Титова из Центра крови имени О. К. Гаврилова объяснила, что регулярное донорство крови не только позволяет проверять свое здоровье, но и способствует снижению риска инфаркта миокарда.

Исследования показали, что доноры живут дольше.

Донорами могут стать здоровые люди старше 18 лет с весом от 50 кг, имеющие российское гражданство или вид на жительство не менее года. Существуют постоянные и временные противопоказания для сдачи крови, включая определенные заболевания и состояния здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org/Triplec85 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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