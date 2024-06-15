Ferrari прекратила установку встроенных навигационных систем в свои автомобили, сообщает издание Carbuzz, ссылаясь на заявление директора по маркетингу Эмануэле Карандо. Он объяснил, что владельцы предпочитают использовать карты от Apple и Google, поскольку не хотят каждый раз адаптироваться к фирменной навигации Ferrari, учитывая, что эти автомобили не задействованы в повседневной эксплуатации.
Кроме того, стало известно, что технологии Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в стандартную комплектацию автомобилей Ferrari, что ранее было платной опцией за дополнительные $4,2 тысячи.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexandre Prevot (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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