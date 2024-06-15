Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
Компания Ferrari прекратила установку встроенных навигационных систем в свои автомобили
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:04

Компания Ferrari прекратила установку встроенных навигационных систем в свои автомобили

Ferrari прекратила установку встроенных навигационных систем в свои автомобили, сообщает издание Carbuzz, ссылаясь на заявление директора по маркетингу Эмануэле Карандо. Он объяснил, что владельцы предпочитают использовать карты от Apple и Google, поскольку не хотят каждый раз адаптироваться к фирменной навигации Ferrari, учитывая, что эти автомобили не задействованы в повседневной эксплуатации.

Кроме того, стало известно, что технологии Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в стандартную комплектацию автомобилей Ferrari, что ранее было платной опцией за дополнительные $4,2 тысячи.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexandre Prevot (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

В Австралии воспользовались Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции

В Австралии воспользовались Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции

Ветеринары воспользовались часами Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции под наркозом.

Читать полностью
Bloomberg: французская Orano может потерять право на добычу урана на руднике в Нигере

Bloomberg: французская Orano может потерять право на добычу урана на руднике в Нигере

Лидер атомной промышленности Франции Orano SA может лишиться права извлекать уран из недр земли в крупной шахте Имурарен, расположенной в северной части Нигера. О произошедшем пишет американское информационное агентство Блумберг.

Читать полностью

Общество

В США выяснили, что чихание от яркого света является генетической особенностью человека

В США выяснили, что чихание от яркого света является генетической особенностью человека

Ученые из Кливлендской клиники выяснили, что чихательный рефлекс, вызываемый ярким светом, является генетической особенностью, которая встречается у 33% людей.

Читать полностью
Врач Титова: регулярная сдача крови снижает риск инфаркта миокарда

Врач Титова: регулярная сдача крови снижает риск инфаркта миокарда

Врач-трансфузиолог Людмила Титова из Центра крови имени О. К. Гаврилова объяснила, что регулярное донорство крови не только позволяет проверять свое здоровье, но и способствует снижению риска инфаркта миокарда.

Читать полностью

Новости