Ferrari прекратила установку встроенных навигационных систем в свои автомобили, сообщает издание Carbuzz, ссылаясь на заявление директора по маркетингу Эмануэле Карандо. Он объяснил, что владельцы предпочитают использовать карты от Apple и Google, поскольку не хотят каждый раз адаптироваться к фирменной навигации Ferrari, учитывая, что эти автомобили не задействованы в повседневной эксплуатации.

Кроме того, стало известно, что технологии Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в стандартную комплектацию автомобилей Ferrari, что ранее было платной опцией за дополнительные $4,2 тысячи.

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