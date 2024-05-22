Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".

Они покупают старые SIM-карты, пытаются через них получить доступ к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям и "Госуслугам".

Основатель и директор компании DLBI Ашот Оганесян заявил, что крупные сервисы мобильной связи не могут проконтролировать отключение использованного когда-то номера телефона к разным приложениям и сайтам, именно этим и пользуются многие мошенники.

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