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Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 1:16

Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей

Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".

Они покупают старые SIM-карты, пытаются через них получить доступ к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям и "Госуслугам".

Основатель и директор компании DLBI Ашот Оганесян заявил, что крупные сервисы мобильной связи не могут проконтролировать отключение использованного когда-то номера телефона к разным приложениям и сайтам, именно этим и пользуются многие мошенники.

Фото: commons.wikimedia.org/Bidouille82 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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