23 мая вступило в законную силу решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых сейчас от заблокированных на их счетах российских суверенных активов в бюджет ЕС, из которого далее эти деньги пойдут на военную помощь Украине, сообщает РБК.
Накануне полный текст решения Совета Евросоюза появился в открытом доступе. Согласно принятому регламенту, базовые депозитарии, у которых на балансе есть российские суверенные активы на сумму более 1 млн евро, обязаны теперь перечислять не менее 89,7% годовой чистой прибыли от управления этими активами на нужды Украины (траншами два раза в год).
По последним оперативным данным на счетах в ЕС из-за рестрикций, введенных в конце февраля 2022 года, были заморожены активы Банка России на сумму около 210 млрд евро.
Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян в интервью РБК заявил, что первый транш в пользу Украины, запланированный на июль, может составить сумму примерно в 1 млрд евро. Далее размеры отчислений будут расти, полагает эксперт.
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