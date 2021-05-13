Бражко призвал защитить школы и детсады Петербурга от фальшивой "молочки"

На фоне участившихся инцидентов с контрафактной продукцией в школьных столовых Санкт-Петербурга эксперты предложили ряд мер, которые помогут улучшить качество школьного питания. Их необходимость подтверждает деятельность некоторых петербургских поставщиков. Координатор движения "За честные продукты" Александр Бражко призвал защитить школьников от пищевых суррогатов.

Так, в ходе недавней проверки комбината ООО "ТК Северная столица" инспекторы обнаружили контрафактное сливочное масло от производителя "Алтико", в котором содержались жиры немолочного происхождения. В данный момент неизвестно, в какие школы могла попасть такая продукция.

Не исключено, что комбинат мог использовать и другую контрафактную продукцию. По мнению координатора федерального проекта "За честные продукты" Александра Бражко, на фоне данного инцидента необходимо срочно принять меры, чтобы поддельные молочные продукты не попадали в образовательные учреждения и больницы. Произвольная замена молочных компонентов на растительные могут угрожать здоровью детей, считает Бражко.

Родители петербургских школьников регулярно жалуются на качество питания в образовательных учреждениях. Примечательно, что рекордное количество негативных отзывов получает "Артис-Детское питание": в апреле на поставщика пожаловались 41 раз.

Зачастую жалобы родителей связаны именно со вкусовыми качествами блюд, что может говорить об использовании некачественной продукции. В пользу этого факта также говорит экономия "Артис-Детское питание" на школьных обедах. Ранее СМИ писали, что комбинат заполучил контракты на обслуживание школ благодаря сильному снижению начальной цены. Чтобы выполнить все условия госконтракта, поставщик мог закупать более дешевую продукцию или контрафакт.

Происходящее на рынке социального питания демонстрирует необходимость более жесткого контроля работы компаний, особенно в случае поставки продукции. Руководство предприятий, использующих контрафакт, должно понести соответствующее наказание.