Решение суда по иску Пригожина к Соболь осталось в силе

Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда от 10 ноября 2020 года по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь. Соратница Алексея Навального не прибыла на судебное заседание по своей апелляционной жалобе.

По данным пресс-службы "Конкорда", Соболь снова не пришла на слушания, несмотря на все попытки уведомить её о судебном заседании. Кроме того, как сказано в сообщении, ранее одно из заседаний было перенесено по просьбе ответчика. Именно это и повлияло на суд, когда он решил рассмотреть апелляцию в отсутствие соратницы Навального.

"По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения", — говорится в заявлении пресс-службы "Конкорда".

Напомним, Тверской суд в минувшем году удовлетворил иск Пригожина о защите чести и деловой репутации к Соболь.