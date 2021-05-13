Решение суда по иску Пригожина к Соболь осталось в силе

Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда от 10 ноября 2020 года по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь. Соратница Алексея Навального не прибыла на судебное заседание по своей апелляционной жалобе.
По данным пресс-службы "Конкорда", Соболь снова не пришла на слушания, несмотря на все попытки уведомить её о судебном заседании. Кроме того, как сказано в сообщении, ранее одно из заседаний было перенесено по просьбе ответчика. Именно это и повлияло на суд, когда он решил рассмотреть апелляцию в отсутствие соратницы Навального.
"По результатам рассмотрения Мосгорсуд оставил без изменения ранее принятое решение Тверского районного суда. Апелляционную жалобу ответчика не удовлетворил, тем самым подтвердив законность и обоснованность принятого по делу решения", — говорится в заявлении пресс-службы "Конкорда".
Напомним, Тверской суд в минувшем году удовлетворил иск Пригожина о защите чести и деловой репутации к Соболь.
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