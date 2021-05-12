По протоптанной дорожке: Великобритания будет расхищать деньги граждан по примеру США

Во вторник, 11 мая, министр иностранных дел из Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в укрывательстве преступников международного масштаба. Также он добавил, что якобы Москва прикладывает недостаточно усилий для борьбы с нарушителями международных законов.
Рааб не назвал конкретных имен, однако заявление прозвучало на фоне объявления в розыск нескольких россиян. Примечательно, что в ряде СМИ фигурирует имя петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, как одного из разыскиваемых.
Бизнесмен объяснил причины выпада главы британского МИД в адрес России в комментарии для корреспондента издания "Правда.ру".
Пригожин сказал, что его на самом деле разыскивают спецслужбы США в рамках обвинения о "вмешательстве в американские выборы", несмотря на то, что ранее суд снял с него все обвинения. Также бизнесмен предложил лондонскому МИД заняться поиском преступников из других стран.
"В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают меня преступником. А я считаю себя патриотом. А преступниками — господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения", — цитирует бизнесмена пресс-служба"Конкорда".
Предприниматель предположил, что высказывание британского МИДа связано со вчерашним заявлением Елизаветы II об усилении военной мощи государства. Дело в том, что Лондон рассчитывает оправдать необходимость увеличения военного бюджета, раскачивая значимость "российской угрозы".
"Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин "российская угроза" и пугает им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить на оборону 24 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Это самая большая сумма за последние тридцать лет. Так что господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов", — заключил Пригожин.
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