Депутаты не смогли возразить Беглову на планы цифровизации поликлиник

Во время ежегодного отчета в ЗакСе губернатор Петербурга без труда выдержал попытки давления со стороны депутатов Вячеслава Макарова. В своем докладе Александр Беглов поделился планами модернизации медицинской сферы.

Беглов заявил, что главными задачами являются изменения в амбулаторном звене и цифровизация всей отрасли. Губернатор Петербурга сообщил, что в лечебных учреждениях уже началась реализация программы модернизации медицинского оборудования.

Несмотря на неудачные попытки давления депутатов ЗакСа, Александр Беглов в своем докладе рассказал об итогах 2020 года и планах на 2021-2022 годы. Он акцентировал внимание на развитии медицинской сферы. Беглов отметил, что главными задачами являются реорганизация амбулаторного звена и цифровизация всей медицины Петербурга.

"Безусловный приоритет — цифровая медицина. Ведём активный переход на электронные медицинские карты. В 2022 году мы должны полностью завершить перевод городской медицины в цифровой формат", — подчеркнул Беглов.

В текущем году в Петербурге вплотную займутся цифровизацией стационаров. В 2021 году начнет действовать программа "Здравоохранение", направленная на модернизацию поликлиник. На покупку нового современного оборудования и ремонт существующего запланировано израсходовать 3,8 миллиардов рублей. Кроме того, в текущем году в полном объеме начнется работа по реализации проекта "Бережливая поликлиника" для детей и взрослых.

Доклад Беглова в ЗакСе проходил в напряженной обстановке. После завершения отчета, некоторые депутаты попытались надавить на градоначальника, задавая каверзные вопросы. Губернатор сохранил самообладание и показал высокое знание всех сфер городской жизни. Он спокойно отвечал на вопросы депутатов, подконтрольных спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Все попытки дискредитации оказались тщетными.

Ранее СМИ предполагали, что во время отчета Беглова сторонники спикера ЗакСа могут устроить провокации. Журналисты связали их действия с решением градоначальника ограничить реализацию "депутатской поправки".

По информации СМИ, "депутатскую поправку" некоторые парламентарии использовали для личного обогащения. Под подозрение попал и Вячеслав Макаров. Приостановка этого механизма распределения средств из городского бюджета существенно ограничила финансовые потоки, что накануне осенних выборов 2021 года обернулось против спикера ЗакСа.