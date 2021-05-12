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Представитель Банги в Ватикане оценил успехи FACA
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  • Опубликована сегодня в 16:04

Представитель Банги в Ватикане оценил успехи FACA

Помощь союзников из Руанды и России позволила национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) добиться значительных успехов в борьбе с боевиками "Коалиции патриотов за перемены" (CPC).

Об этом журналистам издания La Croix рассказал кардинал Дьедонне Нзапалаинга, уроженец ЦАР, который дорос до сана епископа в столице ЦАР Банги, а после стал самым молодым кардиналом католической церкви.

Кардинал Нзапалаинга выразил надежду, что "с Божьей помощью" ситуация в республике в ближайшее время стабилизируется, ведь успешной борьбе с бандформированиями способствует помощь союзников из России и Руанды.

По сравнению с 2013 годом ситуация в стране сильно изменилась, подчеркнул кардинал. Боевые операции против бандподполья CPC продолжаются в разных частях государства. Благодаря поддержке России правительство ЦАР смогло вернуть под контроль важнейшие населенные пункты, а также дороги, окруженные непроходимыми джунглями.

Важную роль в успехах FACA сыграла работа инструкторов из России, которых некоторые СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". В рамках договоренностей с правительством ЦАР российские специалисты военных FACA. Возросший уровень подготовки армии ЦАР позволил правительственным силам нанести ряд крупных поражений группировкам боевиков. Власти страны, в том числе президент Фостен-Арканж Туадера, неоднократно очень высоко отзывались о помощи из РФ.

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