Отряды войск правительства ЦАР вошли в город Бакума, расположенный в восточной части страны в провинции Мбому. По сообщениям СМИ, сейчас армия проводит активную работу в районе города, зачищая укрытия террористов в окрестных селах и лесах.

Основным противником законных властей Центральноафриканской Республики в восточной части страны являются бандформирования так называемого "Союза за мир в ЦАР" (UPC). Часть территорий они удерживали более восьми лет, парализовав нормальное сообщение с остальной страной и экономическое восстановление в регионе.

Армия ЦАР получила поддержку из России и Руанды. Африканская страна направила на помощь своих военных, а РФ предоставила инструкторов для совершенствования подготовки правительственных войск. Благодаря помощи инструкторов из РФ (предположительно имеющих отношение к "ЧВК Вагнер") правительственные войска нанесли несколько крупных поражений главному противнику — бандформированиям, которые входят "Коалицию патриотов за перемены" (CPC), после чего приступила к разгрому отдельных бандгрупп, входящих в эту коалицию.

Вмешательство России и помощь инструкторов позволили нормализовать обстановку в большинстве районов ЦАР — антиправительственные группировки были оттеснены на безопасное расстояние от столицы Банги и не смогли сорвать президентские выборы 2020 года. В настоящее время правительство Фостен-Арканжа Туадера запускает процесс восстановления экономики в республике.