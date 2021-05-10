Занижение цен стало одной из главных причин низкого качества школьных обедов

Частные комбинаты питания, поставляющие продукцию в школьные и дошкольные учреждения, часто пытаются сэкономить на продуктах. Из-за этой экономии страдают повара, вынужденные готовить блюда из того, на что денег хватает, и дети, которым эти блюда в итоге предлагают.

Повара частных пищекомбинатов часто жалуются на то, что им приходится готовить для детей исходя из итоговой суммы контракта, заключенной на торгах, а не из рекомендованной правительством. Напомним, что частные комбинаты ради выигрыша в аукционах часто занижают изначальную цену контракта.

В соцсети "ВКонтакте" пользователь под никнеймом Karina предложила родителям провести эксперимент — накормить своего ребенка на сумму в 56 рублей, но чтобы при этом было полезно и вкусно. Таким образом она хотела наглядно продемонстрировать, насколько тяжело обеспечить ребенка качественным питанием на ту сумму, которую для этого выделяет поставщик.

Женщина отметила, что родителям стоит самостоятельно посещать школьные и дошкольные учреждения во время завтрака или обеда, если они сомневаются в качестве питания.

Однако на практике подобные "родительские инспекции" реализовать довольно сложно. Недавно Министерство просвещения РФ опубликовало правила для посещения родителями школьных столовых. В связи с эпидемиологической ситуацией им, помимо медкнижки, необходимо предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Документ вызвал волну критики из-за многочисленных требований, в связи с чем Минпросвещения пообещало его доработать.

В Санкт-Петербурге ситуация на рынке школьного питания одна из самых напряженных в стране. Один из крупнейших частных комбинатов получил госконтракты на поставку питания в образовательные учреждения целого района благодаря сильному демпингу изначальной цены на тендерных торгах.

Из-за низкой цены контракта поставщик теперь жестко экономит на продукции. Таким образом, в школе школы № 291 Красносельского района ученики питаются на 79 рублей в день, хотя рекомендованная правительством сумма — 173 рубля. А в школе № 573 Приморского района дети едят лишь на 62 рубля.

Учитывая ситуацию, жалобы поваров, которым приходится готовить еду для детей на такие маленькие суммы, вполне обоснованы. Также это объясняет, почему в последнее время поступает все больше претензий к качеству питания в школьных и дошкольных учреждениях.