"ТК "Северная Столица" обеспечивала школы Петербурга маслом с добавлением растительного жира

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области провело экспертизу продукции оператора питания "ТК Северная столица". Проверка показала, что комбинат поставляет фальсифицированное сливочное масло "Традиционное".

Согласно данным Единого реестра проверок, надзорное ведомство обнаружило фальсификат на объекте предприятия во Всеволожском районе. По адресу находятся склады, которые комбинат использовал для своей деятельности.

В результате эксперты выяснили, что во всех образцах содержатся жиры немолочного происхождения. Исходя из проверок проекта "Росконтроль", в таких случаях речь чаще всего идет о добавлении пальмового масла.

Областной РПН обязал компанию исключить фальсификат из оборота. На данный момент не установлено, как много некачественной продукции попало в петербургские школы. Однако это может объяснять увеличившееся количество жалоб на качество питания в образовательных учреждениях города.