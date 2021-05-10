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Почему России нужно военно-патриотическое воспитание в школах
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  • Опубликована сегодня в 13:16

Почему России нужно военно-патриотическое воспитание в школах

В День Победы депутат Госдумы РФ, глава партии "Родина" Алексей Журавлев вместе с коллегами встретился с Советом Ветеранов Московского района Твери. На мероприятии он поздравил ветеранов с особо чтимым в стране праздником 9 Мая и пообщался с представителями военно-патриотической организации "Памяти 6-й роты ВДВ".

Политик отметил вклад неравнодушной молодежи и их участие в судьбе ветеранов в наши дни и заявил, что этим должны заниматься не только активисты, но и все молодые люди.

На фоне последних информационных событий, родинец считает, что стране необходимо провести реформу в сфере образования. А именно — ввести начальное военно-патриотическое воспитание в школах.

Дело в том, что сейчас многие недоброжелатели России пытаются "переиграть" итоги Второй мировой и буквально переписать историю. Чтобы не допустить этого, партия "Родина" уже вносила законопроект о Начальном военном образовании.

Политик поделился, что ВОВ коснулась его лично, поскольку его отец и дед побывали на этой страшной войне. Ему не понаслышке известен масштаб подвига, совершенного советским народом. Именно по этой причине ветеранам необходимо оказывать всестороннюю поддержку.

На данный момент в более чем 30 регионах России дети войны имеют дополнительные льготы. Между тем соответствующий федеральный закон до сих пор не утвержден, а только находится на рассмотрении.

Также Журавлев рассказал, что уже выступал с предложением в Госдуме, где предлагал еще одну льготу — снятие обязательства по уплате взносов за капремонт для всех, кто прошел через ужасы войны.

В конце встречи депутат вручил ее участникам памятные подарки от имени партии.

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