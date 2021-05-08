Родители пожаловались на формальную проверку школьных столовых экспертами ОП

В группе "Школьный ревизорро" возмутились результатами мониторинга качества школьного питания, проведенного в минувшем месяце. В сообществе появилась статья под названием "Качественно и вкусно, но только на бумаге", сообщающая о необоснованных заключениях экспертной группы.

Согласно информации, опубликованной на сайте Общественной палаты, в апреле эксперты посетили свыше 10 учебных заведений в Приморском, Кировском, Выборгском и Московском районах Северной столицы. В сообщении сказано, что ни в одной из инспектируемых школ не было выявлено нарушений, и всё соответствует установленным нормам.

Заключения экспертной группы вызвали возмущение администрации группы "Школьный ревизорро". Сообщество задалось вопросом, почему при соответствии нормам число жалоб родителей на качество питания продолжает увеличиваться.

По мнению руководства группы, может быть несколько причин расхождения отчета и реальности.

"Такие проверки — секрет Полишинеля, о них известно заранее, так что ничего не мешает, например, руководству школы или столовой — вылизать все к "показательному представлению". Плюс, коррупционный фактор никто не отменял", — заявили в администрации сообщества.

Кроме того, в группе "Школьный ревизорро" призвали делать выводы самостоятельно из-за невозможности докопаться до истины.

Необходимо подчеркнуть, что данное сообщество, публикующее жалобы на качество питания, пользуется популярностью у петербургских родителей. Часто нарушения удается оперативно устранить благодаря широкой огласке.

Помимо этого, в группе ежемесячно публикуется антирейтинг поставщиков питания Северной столицы, лидером которого за минувший месяц стал "Артис-Детское питание". На комбинат поступила 91 жалоба, в марте их число достигло 45.

Кроме того, поставщик стал участником нескольких скандалов из-за нарушения технологии приготовления блюд. В частности, в школе № 93 Пушкинского района сфотографировали "запеканку по-шушарски", от которой, по словам учащихся, плохо пахло. Спустя неделю в этом же учебном заведении в объектив камеры попал борщ с "сырыми кусками мяса".

Выявленные факты ставят под сомнение достоверность выводов экспертной группы. Наряду с этим следует, что многие громкие инциденты просто замалчиваются. Решить данную проблему поможет увеличение числа групп, сообщающих о нарушениях, а также проведение экспертами проверок в тех школах, на питание в которых поступают жалобы.