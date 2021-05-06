Цивилев раскрыл суть мобильных лабораторий при контроле школьного питания

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев во время прямого эфира рассказал о подробностях своей инициативы по созданию "мобильной лаборатории" для инспекций пищеблоков в детских образовательных учреждениях. По его словам, это поможет предотвратить случаи отравлений.

Также Цивилев вспомнил, как проходила проверка детского сада № 34, в которой он участвовал, отметив, что ранее акцентировал внимание на важности контроля детского питания со стороны родительских комитетов.

Парламентарий уточнил, что поскольку процесс приготовления пищи идет постоянно, у родителей могут возникнуть трудности, чтобы полноценно его проконтролировать. Кроме того, у законных представителей воспитанников образовательного учреждения должна быть санитарная книжка. А допустимость нахождения посторонних людей на кухне, теснота и другие немаловажные аспекты являются препонами на пути к полноценной инспекции.

Для облегчения этой процедуры необходимо, чтобы проверяющему отрядили человека, который будет показывать, как идет процесс приготовления пищи. Это должен быть один из сотрудников учреждения, но проблема в том, что тогда этот человек не будет выполнять другие рабочие обязанности, полностью сконцентрировав свое внимание на посещающих.

Цивилев отметил, что польза мобильных лабораторий очевидна, так как, ввиду объективных причин, родители не могут качественно проверить питание, не имея необходимого оснащения.

"Без биологии, без микролабораторий нельзя проконтролировать, как моются разделочные доски, как моют ножи, которыми готовят, что нет соприкосновения рыбы и овощей. Идея не такая и простая хоть она и лежала на поверхности — пускай родители придут и контролируют. Минпросвещения уже выпустило рекомендации, но на самом деле тема не такая и простая, потому что там много "но", а все что до "но", можно умножать на ноль", — подчеркнул Цивилев.

Стоит добавить, что проблема с соцпитанием в последнее время актуализировалась в Северной столице, где на поставщиков возросло количество жалоб. В частности, АО "Артис-Детское питание", на который за минувший месяц пожаловались 91 раз стало лидером антирейтинга, опубликованного ВК-сообществом "Школьный ревизорро".

Наиболее громкий скандал в апреле был связан с жалобой родителя воспитанника школы № 93 Пушкинского района. Он рассказал, что в тарелке его ребенка было "сырое мясо". При этом отметил, что вообще не понимает, как можно давать детям такое мясо, ведь в нем могут оказаться паразиты.

Периодическое возникновение таких инцидентов наглядно демонстрирует, как инициатива Цивилева способна исправить ситуацию в детских садах и школах. Ведь эти лаборатории могут выявить нарушения, которые трудно зафиксировать при обычной проверке.