Контроль за питанием в детских садах Петербурга остаётся на низком уровне

Тема школьного питания в инфополе довольно популярна. Чтобы улучшить качество еды, проходят пресс-конференции, открытые столы и заседания. Однако проблеме питания в детских садах уделяется мало внимания.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе итоговой коллегии Министерства просвещения акцентировала внимание на организации питания в учебных заведениях.

"Была продолжена реализация нацпроекта "Образование". Немного были сдвинуты сроки, касаемо строительства. Это связано с тем, что в ряд периодов система не работала, и трудно было обеспечить то, что работало в мирное время. Добавился ряд проектов, которые были реализованы успешно. Это организация горячего питания в младшей школе", — сказала Голикова.

Также она считает, что законные представители детей должны давать обратную связь по качеству питания.

"Здесь значение имеет обратная связь, эту работу и мониторинг ситуации надо продолжать — как и на случаи необходимости принятия управленческих решений", — подытожила Голикова.

Тему питания ранее затронул первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Он рассказал, что к 1 сентября будет создан специальный регламент, чтобы родительские комитеты имели доступ к контролю за качеством обедов в школах. Данную проблему поднял и депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев. Он считает, что создание "мобильных лабораторий" позволит оперативно предупредить нарушения.

Тем временем, вопросу питания в детских садах совсем не уделено внимания ни на городском уровне, ни на федеральном.

Петербургские журналисты рассказали, что в дошкольном учреждении №2 Калининского района у 10 детей был обнаружен гастроэнтерит. Туда поставляет еду компания "Альфа-Провиант". Через неделю после этого инцидента произошло массовое отравление в детском саду № 60, куда "Альфа-Провиант" также поставляет продукцию. Там отравилось 4 детсадовца, двух из них пришлось госпитализировать.

"ТЗБ "Петроградская" благодаря контрактам с детскими садами за два года подняла свой годовой оборот с 36 миллионов до 1,6 миллиарда рублей.

Из-за того, что дошкольники не могут самостоятельно оценить качество питания, в информпространстве жалоб из детсадов меньше, чем из школ. Однако их обслуживают зачастую одни и те же компании. Именно поэтому поднять вопрос о качестве питания в детских садах необходимо на самом высоком уровне.