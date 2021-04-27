Сбежать от ответственности: Леонид Волков по-прежнему скрывается от суда с Пригожиным за границей

В Савеловском районном суде города Москвы состоялось заседание по иску Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации.
Петербургский предприниматель привлек в качестве ответчика руководителя сети региональных штабов Навального — Леонида Волкова. В конце 2020 года от имени соратника блогера неустановленное лицо в интернете обнародовало недостоверную информацию о бизнесмене.
"В ходе заседания от ответчика поступило ходатайство о передаче дела в суд по месту его регистрации. Суд вынес определение о передаче дела в Пролетарский районный суд Твери. Отметим, перенос дела — абсолютно стандартная практика. Вероятно, Леонид Волков полагает, что данные действия помогут ему затянуть судебный процесс", — сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
Юристы компании отмечают, что виновные в совершении противоправных действий должны ответить по закону. Судебные разбирательства не связаны с политическими взглядами ответчиков.
Представители истца уверены, что Пролетарский районный суд Твери вынесет справедливое решение по делу.
Ранее стало известно, что в публикациях о Пригожине, сделанных от имени Волкова, дознаватели выявили состав преступления. Сам Волков в данный момент находится за границей.
Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина
США пытаются очернить имидж российского предпринимателя Евгения Пригожина, который "посмел" помочь Судану, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.
Премьер-министр Ливии поблагодарил Путина за поставки вакцины "Спутник V"
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.
Директора школ оказались не готовы к подключению ФГИС "Меркурий"
Балагула предлагает разработать курсы обучения ответственных лиц в школах и детских садах работе в "Меркурии" для выявления фальсификата до его поступления на пищеблоки образовательных учреждений.
Заместитель Башкетовой в РПН оказалась ценительницей японского автопрома
Петербургское Управление Роспотребнадзора продолжает удивлять журналистов. Ранее СМИ писали о наличии незадекларированной недвижимости у главы санитарного ведомства Наталии Башкетовой. Теперь в фокус внимания журналистов попала заместитель Башкетовой Елена Смирнова, ранее задекларированный доход которой оказался в два раза больше, чем у главы РПН.