Сбежать от ответственности: Леонид Волков по-прежнему скрывается от суда с Пригожиным за границей

В Савеловском районном суде города Москвы состоялось заседание по иску Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации.

Петербургский предприниматель привлек в качестве ответчика руководителя сети региональных штабов Навального — Леонида Волкова. В конце 2020 года от имени соратника блогера неустановленное лицо в интернете обнародовало недостоверную информацию о бизнесмене.

"В ходе заседания от ответчика поступило ходатайство о передаче дела в суд по месту его регистрации. Суд вынес определение о передаче дела в Пролетарский районный суд Твери. Отметим, перенос дела — абсолютно стандартная практика. Вероятно, Леонид Волков полагает, что данные действия помогут ему затянуть судебный процесс", — сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Юристы компании отмечают, что виновные в совершении противоправных действий должны ответить по закону. Судебные разбирательства не связаны с политическими взглядами ответчиков.

Представители истца уверены, что Пролетарский районный суд Твери вынесет справедливое решение по делу.

Ранее стало известно, что в публикациях о Пригожине, сделанных от имени Волкова, дознаватели выявили состав преступления. Сам Волков в данный момент находится за границей.