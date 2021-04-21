Роспотребнадзор в любой момент может закрыть любую точку общепита

Внеплановые проверки петербургского Роспотребнадзора и давление со стороны СМИ спровоцировали непростую ситуацию на рынке соцпитания в Санкт-Петербурге. Многие представители бизнеса отметили странность таких проверок, по результатам которых надзорное ведомство может закрыть практически любую точку общепита. Также предприниматели предположили, что таким образом РПН преследует личные интересы, выступая на стороне заинтересованных лиц.

Показательным случаем можно считать недавний инцидент, когда после внеплановой проверки один из цехов "КСП Красносельского района" был вынужден закрыться. Однако суд встал на сторону комбината, после чего предприятие возобновило работу.

Комментируя ситуацию на рынке соцпитания, владелец ресторана "Контора" ресторатор Станислав Федулин указал на невыполнимые условия, которые ставит перед компаниями надзорное ведомство.

По его мнению, принятые в 70-х и 80-х годах нормы для общепита не подходят для современных заведений, площадь которых в большинстве своем превышает 100 квадратных метров. Именно поэтому сейчас идет обсуждение изменений в общих требованиях. Причем нормы настолько устарели, что те, кто им все же соответствует, единицы. В связи с этим предприниматели попросту не знают, как себя вести.

Ресторатор рассказал о случае, произошедшем в его заведении, когда сотрудники надзорного ведомства проверяли вентиляцию. По его словам, инспектор после осмотра указал на отличное состояние вентиляции, которую сделали "по уму". Однако парадокс заключался в том, что она при этом не соответствовала имеющимся нормам.

Несмотря на многочисленные скандалы, нельзя исключать продолжения давления со стороны Роспотребнадзора. Причиной этому может быть, по сообщениям СМИ, наметившийся передел рынка соцпитания. Так что проверяющие организации должны проконтролировать деятельность самого РПН.