В Петербурге на рынке соцпитания сложилась сложная ситуация. Она продиктована скандалами, давлением со стороны СМИ и деятельностью Роспотребнадзора, сотрудники которого вместо защиты интересов потребителей преследуют свои цели. Журналисты "Версии" решили обратиться к известному ресторатору Роману Лазареву за комментарием, чтобы прояснить ситуацию.

В частности, речь идет о громком скандале, произошедшим между комбинатом "КСП Красносельского района" и городским управлением РПН под руководством Наталии Башкетовой. Санитарное ведомство устроило на предприятии серию проверок в угоду частным компаниям, желающим занять место КСП на рынке, уверен гендиректор комбината Ростислав Савинов.

Напомним, работа "КСП Красносельский" была остановлена 14 апреля. Такое решение принял Роспотребнадзор после очередной инспекции — то есть в Северной столице под угрозой внеплановых и неправомерных проверок оказались представители не только малого и среднего бизнеса, но и городские предприятия под контролем Смольного.

Роспотребнадзор неоднократно демонстрировал свою приверженность определенным лицам и частным фирмам, в пользу которых с рынка пытаются вытеснить городские комбинаты питания. "КСП Красносельского района" — яркий тому пример. Правда, Роспотребнадзору не удалось довести план до конца, так как Красносельский районный суд указал на незаконность закрытия комбината.

"Версия" обратилась за комментарием к известному петербургскому ресторатору Роману Лазареву. Во время пандемии он, как и многие другие бизнесмены, призывал главу Петербурга защитить интересы малого и среднего бизнеса. Тогда в городе сложилась критическая ситуация из-за действий РПН, введшего жесткие коронавирусные ограничения.

Лазарев считает, что надзорные службы должны помогать бизнесу находить и исправлять недостатки, а не бездумно штрафовать. Никто не отрицает, что на каждом предприятии есть какие-либо нарушения. Однако нередко это происходит из-за незнания всех тонкостей и сложных правил. Именно поэтому, по мнению Лазарева, такие службы, как РПН, должны помогать решать проблемы, а не создавать их в ожидании взяток.

Тем не менее, и от этого можно защититься. Лазарев рекомендует соблюдать на кухнях максимальную чистоту, использовать только свежие продукты и допускать к работе сотрудников исключительно с санитарными книжками.

Ситуация на рынке социального и ресторанного питания оставляет желать лучшего и требует внимания других надзорных организаций, не только Роспотребнадзора.