В Петербурге на рынке соцпитания сложилась сложная ситуация. Она продиктована скандалами, давлением со стороны СМИ и деятельностью Роспотребнадзора, сотрудники которого вместо защиты интересов потребителей преследуют свои цели. Журналисты "Версии" решили обратиться к известному ресторатору Роману Лазареву за комментарием, чтобы прояснить ситуацию.
В частности, речь идет о громком скандале, произошедшим между комбинатом "КСП Красносельского района" и городским управлением РПН под руководством Наталии Башкетовой. Санитарное ведомство устроило на предприятии серию проверок в угоду частным компаниям, желающим занять место КСП на рынке, уверен гендиректор комбината Ростислав Савинов.
Напомним, работа "КСП Красносельский" была остановлена 14 апреля. Такое решение принял Роспотребнадзор после очередной инспекции — то есть в Северной столице под угрозой внеплановых и неправомерных проверок оказались представители не только малого и среднего бизнеса, но и городские предприятия под контролем Смольного.
Роспотребнадзор неоднократно демонстрировал свою приверженность определенным лицам и частным фирмам, в пользу которых с рынка пытаются вытеснить городские комбинаты питания. "КСП Красносельского района" — яркий тому пример. Правда, Роспотребнадзору не удалось довести план до конца, так как Красносельский районный суд указал на незаконность закрытия комбината.
"Версия" обратилась за комментарием к известному петербургскому ресторатору Роману Лазареву. Во время пандемии он, как и многие другие бизнесмены, призывал главу Петербурга защитить интересы малого и среднего бизнеса. Тогда в городе сложилась критическая ситуация из-за действий РПН, введшего жесткие коронавирусные ограничения.
Лазарев считает, что надзорные службы должны помогать бизнесу находить и исправлять недостатки, а не бездумно штрафовать. Никто не отрицает, что на каждом предприятии есть какие-либо нарушения. Однако нередко это происходит из-за незнания всех тонкостей и сложных правил. Именно поэтому, по мнению Лазарева, такие службы, как РПН, должны помогать решать проблемы, а не создавать их в ожидании взяток.
Тем не менее, и от этого можно защититься. Лазарев рекомендует соблюдать на кухнях максимальную чистоту, использовать только свежие продукты и допускать к работе сотрудников исключительно с санитарными книжками.
Ситуация на рынке социального и ресторанного питания оставляет желать лучшего и требует внимания других надзорных организаций, не только Роспотребнадзора.
Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина
США пытаются очернить имидж российского предпринимателя Евгения Пригожина, который "посмел" помочь Судану, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.
Премьер-министр Ливии поблагодарил Путина за поставки вакцины "Спутник V"
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.
Внеплановые проверки РПН Петербурга стали инструментом конкурентной борьбы в общепите
Неоднозначная ситуация на рынке соцпитания Петербурга, вызванная противостоянием "Комбината социального питания Красносельского района" с Роспотребнадзором, разрешилась в пользу предприятия.
Роструд проверит "Фирму Флоридан" после сигнала о нарушениях
Федеральная инспекция труда проверяет деятельность петербургского комбината АО "Фирма Флоридан".