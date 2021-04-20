У "Артис-детское питание" появился конкурент по стоимости картельных сговоров

В Петербурге продолжаются проверки пищекомбинатов, организующих питание в городских школах и детских садах на соблюдение антимонопольного законодательства. При выявлении нарушении руководителям компаний грозит ответственность вплоть до уголовной.

Издание "Мойка 78" сообщает, что возможная сумма, полученная с нарушением установленных законом процедур, может составлять около полутора миллиардов рублей. Вероятнее всего, несколько операторов питания в период с 2018 по 2020 год вели нечестные торги за госконтракты. За счет этого они и могли обогатиться на такую крупную сумму.

На данный момент неизвестно, какие именно комбинаты пытались нарушить российское законодательство в области защиты конкуренции. Тем не менее, среди них могут оказаться ООО "КШСП", ООО "Альтаир", "Альфа-провиант+", ООО "Кавалер", ООО "Кавалер+", ООО "Серна" и ООО "Альфа-провиант".

Ранее сотрудники УФАС выявили среди участников рынка соцпитания семь незаконных соглашений, из которых самым крупным оказался "Колпинский картель". Причем в нем оказались не только сразу восемь комбинатов, но и юридическая фирма вместе с администрацией Колпинского района. Участники картеля (АО "Артис-Детское питание", ООО "База Мария", ООО "НУР" и другие) заранее договорились о цене контракта и о победителях конкурса.

Кроме того, антимонопольщики выявили картельный сговор, участниками которого оказались ООО "Воскресенье", "Фирма Флоридан" и АО "КСП Василеостровского района". Причем в ходе расследования оказалось, что компании торговались на аукционах с одного ip. Примечательно, что после скандала "Фирма Флоридан" поменяла генерального директора.

Поданные заявки на участие в торгах компаниям другого картельного сговора (ООО "Квадрат", ООО "Нур" и ООО "Ленагропром"), как выяснилось, с один и тот человек. К слову, НМЦК на этотм аукционе была снижена минимально.

В 2018 году сотрудники УФАС выявили сговор игроков рынка соцпитания. Среди них оказались ООО "Евроспецсервис", ООО "ЕСС", ООО "Торговый дом "Северо-Запад и ООО "Специализированная торговая компания". Фирмы также участвовали в торгах по предварительной договоренности. В общей сложности они приняли участие в 27 закупках на поставку продукции в городские образовательные и лечебные учреждения.

Еще одно уголовное дело было возбуждено против комбинатов ООО "БЗУ Северное" и ООО "База Мария". И если в этом случае торги на оказание услуг по организации питания были на сумму около 30 млн рублей, то в случае сговора между "Артис-детское питание", "Фирма Флоридан", "Воскресенье" и "Лимак-Нева" сумма составляла 1,4 млрд рублей. Примечательно, что "Артис" является крупнейшим из петербургских пищекомбинатов. Только за последние 3 года доказано его участие в трех картельных сговорах.

Учитывая эти многочисленные случаи, очевидно, что негативная обстановка на рынке соцпитания в городе на Неве должна послужить сигналом для надзорных ведомств, чтобы они взяли ситуацию под свой контроль. Ведь из-за недобросовестного поведения поставщиков питания страдают маленькие петербуржцы.