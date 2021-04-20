Журналисты «Версии» не получили ответ Роспотребнадзора о найденных ими землях Башкетовой

15 апреля в СМИ появилась информация о незадекларированных активах главы петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. Журналисты выяснили, что чиновница обнесла пятиметровым забором земельный участок в СНТ "Осинка", превышающий по размеру тот, что значится в ее декларации.

Корреспонденты попытались взять комментарий у главы регионального РПН, направив запрос в пресс-службу ведомства. Ни Башкетова, ни Роспотребнадзор до сих пор не обратили внимание на обращение представителей СМИ.

Глава управления указала в декларации, что владеет земельным участком в СНТ "Осинка" Всеволожского района ЛО площадью 1000 квадратных метров, на котором располагается особняк площадью 158 квадратных метров. Как выяснили журналисты, по факту забором обнесена территория, равная 2700 квадратным метрам. Оказалось, что земля главы РПН объединена с участками, оформленными на ее сына — Станислава Дмитриевича Башкетова. Последний приобрел данные активы в 2014 году в бытность студентом, что вызывает некоторые вопросы. Рыночная стоимость участка и объектов на нем составляет около 30 миллионов рублей — подобная сумма выглядит неподъемной для учащегося вуза, получающего стипендию.

Средний задекларированный ежегодный доход Башкетовой за последние 5 лет составил лишь 1,7 миллиона рублей. В связи с этим возникает вопрос о средствах, на которые глава управления приобрела дополнительные земельные участки. Согласно закону, чиновница обязана декларировать в том числе имущество, находящееся в ее пользовании (а не только приобретенное), однако Башкетова скрыла данные активы.

До сих пор глава петербургского РПН и пресс-служба ведомства не прокомментировали данную ситуацию. Тем временем журналисты продолжают находить записанное на сына Башкетовой имущество. Корреспонденты выяснили, что Станиславу Башкетову может принадлежать квартира в Москве площадью 67,9 квадратных метра (на Кутузовском проспекте). При этом ранее СМИ сообщали, что общая сумма активов семьи главы регионального РПН может составлять около 70 миллионов рублей. Сведения о квартире на Кутузовском также остались без комментариев со стороны Башкетовой и пресс-службы Роспотребнадзора.