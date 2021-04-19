На предварительном голосовании "Единой России" отберут кандидатов на довыборы в МГД и выборы в МО Щукино

Электронное предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая для отбора кандидатов не только в Госдуму VIII созыва, но и на дополнительные выборы в Мосгордуму и выборы депутатов московского муниципального округа Щукино.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля на сайте события. Как сообщили в партии, мероприятие решили провести в дистанционном формате для предотвращения риска распространения коронавируса.

В Москве уже зарегистрировано 259 заявок на участие в первичных выборах "Единой России". При этом 25 кандидатов идут на отбор для выдвижения от партии на довыборы в Мосгордуму, еще 9 — на выборы совета депутатов муниципального округа Щукино.

Также из 259 участников 103 человека представляют "Единую Россию", 124 являются беспартийными.

Предварительное голосование дает избирателям возможность самим формировать предвыборный список партии. Отдать свой голос за кандидата может любой гражданин РФ. Право участвовать в голосовании есть как у членов партии, так и у беспартийных россиян. Для них также предусмотрены онлайн-дебаты.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет. Участие в нем обязательно для выдвижения от партии.

Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.